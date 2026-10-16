رزمایش بزرگ بعثت در تهران برگزار شد ؛ توزیع ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه

رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه با محوریت توزیع ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و جهیزیه بعثت، با حضور پرشور مردم و اجرای برنامه پرچم‌گردانی از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب برگزار شد.