رزمایش بزرگ بعثت در تهران برگزار شد ؛ توزیع ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه
رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه با محوریت توزیع ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و جهیزیه بعثت، با حضور پرشور مردم و اجرای برنامه پرچمگردانی از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در این رزمایش، مردم با حضور در مسیر تعیینشده، در برنامههای این حرکت مردمی و جهادی مشارکت کردند.
پرچمگردانی در طول مسیر، از بخشهای شاخص این مراسم بود که جلوهای از همبستگی و همراهی مردم را به نمایش گذاشت.
توزیع ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و جهیزیه بعثت نیز با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و تقویت فرهنگ مواسات و همدلی دنبال میشود.
این رزمایش در راستای ترویج فرهنگ کمک مؤمنانه و گسترش مشارکتهای مردمی در امور خیرخواهانه برگزار شد.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران در گفتگو با خبرنگار ما گفت: استقبال خوب مدارس و دانشآموزان از این رزمایش جلوه خاصی به آن بخشید و کلاسهای زیادی در مدارس اقدام به تهیه بستههای کمک مومنانه کردهاند، علاوه بر مدارس، مساجد، محلات، هیاتهای مذهبی، بازاریان و اصناف نیز بستههای کمک و جهیزیه تهیه کردند.
سردار حسنزاده تصریح کرد: از ساعت ۸ صبح امروز خودروهای حامل کمکهای مومنانه از میدان امامحسین تا میدان انقلاب مستقر شدند و جلوه زیبایی از همدلی و ایثار را به نمایش گذاشتند.
فرمانده سپاه تهران با قدردانی از همه اقشار مردمی که در این حرکت خیرخواهانه سهیم بودهاند، بر تداوم اینگونه اقدامات در راستای کمک به نیازمندان و تقویت روحیه همدلی در جامعه تأکید کرد.