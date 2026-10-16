آغاز رزمایش بزرگ بعثت در تهران؛ توزیع ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران گفت: در رزمایش بزرگ بعثت ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه با مشارکت گسترده مردم، مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و بازاریان توزیع خواهد شد.