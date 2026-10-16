آغاز رزمایش بزرگ بعثت در تهران؛ توزیع ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران گفت: در رزمایش بزرگ بعثت ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه با مشارکت گسترده مردم، مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و بازاریان توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار حسنزاده با اشاره به مشارکت ویژه مدارس در این رزمایش افزود: استقبال خوب مدارس و دانشآموزان از این رزمایش جلوه خاصی به آن بخشیده و کلاسهای زیادی در مدارس اقدام به تهیه بستههای کمک مومنانه کردهاند، علاوه بر مدارس، مساجد، محلات، هیاتهای مذهبی، بازاریان و اصناف نیز بستههای کمک و جهیزیه تهیه کردهاند.
سردار حسنزاده تصریح کرد: از ساعت ۸ صبح امروز خودروهای حامل کمکهای مومنانه از میدان امامحسین تا میدان انقلاب مستقر شدند و جلوه زیبایی از همدلی و ایثار را به نمایش گذاشتند.
فرمانده سپاه تهران با قدردانی از همه اقشار مردمی که در این حرکت خیرخواهانه سهیم بودهاند، بر تداوم اینگونه اقدامات در راستای کمک به نیازمندان و تقویت روحیه همدلی در جامعه تأکید کرد.