جانشین سپاه سیدالشهدا، در اختتامیه گردهمایی فعالان سایبری بسیج استان تهران در اسلامشهر، بر ضرورت آموزش تخصصی فعالان فضای مجازی برای خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای دشمن تأکید کرد.

سردار امیرعبداللهیان: ذهن مخاطب، زمین بازی دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی است

سردار امیرعبداللهیان: ذهن مخاطب، زمین بازی دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه گردهمایی فعالین سایبری بسیج استان تهران در سالن دارالقرآن شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

جانشین سپاه سیدالشهدا، سردار مجیدامیرعبداللهیان در این مراسم با تحلیل استراتژی‌های نوین دشمن گفت: دشمن در راستای پیشبرد اهداف «جنگ شناختی» و «جنگ ترکیبی» خود، رسانه‌ها را ابزاری برای هدف قرار دادن جامعه قرار داده است؛ چرا که زمین اصلی بازی دشمن، ذهن مخاطبان است.

سردار امیرعبداللهیان با اشاره به اهمیت مقابله با این تهدیدات، افزود: برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، ضروری است که برای فعالین فضای مجازی و فرماندهان گردان‌های سایبری در شهرستان‌های استان تهران که مستقیماً با آحاد مردم در ارتباط هستند، دوره‌های آموزش تخصصی برگزار شود تا بتوان نقش بسزایی در شکست عملیات‌های شناختی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن ایفا کرد.