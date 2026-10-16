مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نزدیکی فصل سرما و ویژگی‌های جغرافیایی و کوهستانی این استان، بر ضرورت آمادگی شهروندان برای مدیریت مصرف گاز طبیعی تأکید کرد.

به گزارش به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ جهانبخش سلیمیان گفت: با توجه به اقلیم کوهستانی منطقه، ضروری است ساکنان مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق زاگرس‌نشین، با رعایت انضباط مصرف و بهینه‌سازی استفاده از گاز، خود را برای روزهای سرد سال آماده کنند.

وی با اشاره به پیامدهای رعایت نکردن مدیریت مصرف، افزود: برای جلوگیری از صدور قبوض گازبهای سنگین و تضمین پایداری شبکه گازرسانی در سراسر استان، از تمامی مشترکین درخواست می‌شود تدابیر لازم را برای استفاده بهینه از انرژی اتخاذ کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ، همراهی مردم را عامل اصلی در حفظ پایداری شبکه و تامین گرمای پایدار منازل در سراسر استان دانست.