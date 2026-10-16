به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این نشست مدیران، معاونان و مسئولان دفاتر استانی کانون‌های خدمت رضوی در استان‌های همدان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان و ایلام حضور داشتند.

آقای میرزاده مدیر مرکز خادمیاری کشور در این نشست از فعالیت ۱۶۰ هزار خادمیار رضوی در قالب ۲۱ کانون تخصصی در زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی، سلامت، قرآن، بانوان، کتابخوانی و دیگر امور مورد نیاز محرومان در کشور خبر داد.