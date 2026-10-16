به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز صاف و آفتابی و هوای گرمی را در استان خواهیم داشت.

غلامپور با اشاره به اینکه از فردا شنبه تا دوشنبه هوا خنک‌تر می‌شود افزود: طی این مدت در ارتفاعات استان وزش باد، رگبار باران و رعد و برق پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دوشنبه شب وزش باد، افزایش ابر را در استان خواهیم داشت از مناطق غربی استان رگبار پراکنده باران آغاز می‌شود از سه شنبه تا جمعه کل استان با بارش باران همراه خواهد بود.

به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.