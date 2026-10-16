به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین مهم رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

-حادثه برای کشتی کانتینری در تنگه هرمز؛ سپاه ایران اعلام کرد کشتی پس از ورود به مسیری غیرمجاز و پرخطر با مین دریایی برخورد کرد و غرق شد.

- شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها به عربستان را محکوم کرد.

- پنج کشته در حمله به کاخ ریاست‌جمهوری یمن؛ حوثی‌ها از کشته شدن نیرو‌های سعودی در حمله خبر دادند.

-چین بر تقویت همکاری‌های چندجانبه در آسیا تأکید کرد؛ نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا در باکو به کار خود پایان داد.

-چین و کره شمالی پل مرزی جدید را افتتاح کردند؛ مسیر تازه با هدف توسعه تجارت و رفت‌وآمد میان دو کشور به بهره‌برداری رسید.

- افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا تحت تأثیر جهش هزینه انرژی؛ تورم سالانه آمریکا در ماه سپتامبر به بالاترین سطح از ماه مه رسید.

-اتحادیه اروپا در پی افزایش فشار‌های اقتصادی، رقابت‌پذیری و هزینه انرژی را بررسی می‌کند.

روزنامه چاینا دیلی

- چین و اتحادیه اروپا برای متعادل‌سازی و تثبیت روابط تجاری گفت‌و‌گو می‌کنند.

- چین از روسیه برای میزبانی نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه حمایت دریافت کرد.

-گزارش شبکه خبری آمریکا از احتمال حمله گسترده به ایران؛ ادعایی که در فضای تنش‌های منطقه‌ای بازتاب یافت.

- حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در عربستان موجب آتش‌سوزی شد.

- چین بر ضرورت حفظ زنجیره‌های تأمین پایدار تأکید کرد.

-چین برای برگزاری مجمع جهانی حکمرانی در پکن آماده می‌شود؛ این نشست قرار است از ۲۳ تا ۲۵ اکتبر برگزار شود.

- توسعه فناوری‌های پیشرفته و گسترش همکاری‌های صنعتی در دستور کار چین قرار دارد.

روزنامه گلوبال تایمز

- افتتاح پل جدید چین و کره شمالی بر روی رودخانه یالو؛ دو کشور توسعه تجارت و ارتباطات مرزی را دنبال می‌کنند.

- پایان هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا با تصویب اعلامیه باکو.

- چین و روسیه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند؛ لاوروف حمایت مسکو از میزبانی نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در چین را اعلام کرد.

- انتقاد پکن از رویکرد تجاری اتحادیه اروپا؛ رسانه‌های چین هشدار دادند که تشدید اقدامات محدودکننده می‌تواند توافق‌های اخیر را تضعیف کند.

-چین از ژاپن خواست با گذشته نظامی‌گرایانه خود فاصله بگیرد؛ انتشار اسناد تازه درباره زیارتگاه یاسوکونی واکنش پکن را برانگیخت.

- کارشناسان چینی ادعا‌های مطرح‌شده درباره خطر‌های امنیتی هوش مصنوعی چین را زیر سؤال بردند.

- چین و کره شمالی با افتتاح گذرگاه مرزی جدید، مسیر گسترش مبادلات اقتصادی را هموار کردند.

سی‌جی‌تی‌ان

- میراث راهپیمایی طولانی در چین؛ این تجربه تاریخی همچنان در روایت رسمی چین از مقاومت، پیشرفت و نوآوری جایگاه دارد.

- چین بر فرصت‌های همکاری جهانی در مسیر توسعه اقتصادی تأکید کرد.

- افتتاح پل جدید مرزی چین و کره شمالی؛ گامی برای تقویت تجارت و ارتباطات دو کشور.

- نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا در باکو به پایان رسید؛ امنیت منطقه‌ای و همکاری چندجانبه از محور‌های اصلی اجلاس بود.

- چین و اتحادیه اروپا به دنبال مدیریت اختلافات تجاری هستند.

- افزایش تنش در خاورمیانه پس از حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان.

- تأکید بر توسعه فناوری‌های پیشرفته چین؛ از باتری خودرو‌های برقی تا ربات‌های زیرآبی.

روزنامه مردم

- چین خواستار پیشرفت قاطع در اجرای برنامه «چین سالم» شد.

- نخست‌وزیر چین با رئیس شورای وزیران توگو دیدار کرد؛ گسترش همکاری‌های دوجانبه در دستور کار گفت‌و‌گو‌ها قرار داشت.

- چین بر گسترش گشایش اقتصادی و ساخت اقتصاد جهانی باز تأکید کرد.

-. یکصد و چهلمین نمایشگاه واردات و صادرات چین آغاز به کار کرد؛ این رویداد بستری برای توسعه همکاری‌های تجاری و معرفی فناوری‌های جدید فراهم می‌کند.

- چین خواستار کاهش پیامد‌های منفی جنگ اوکراین برای غیرنظامیان شد.

- تحولات آسیا و اقیانوسیه؛ اقتصاد‌های منطقه در برابر فشار‌های جهانی تاب‌آوری نشان می‌دهند.

- بحث در ژاپن درباره تغییر در اصول سه‌گانه غیرهسته‌ای؛ این موضوع نگرانی‌هایی درباره جهت‌گیری امنیتی توکیو ایجاد کرده است.