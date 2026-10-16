به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی با تشریح عملکرد طرح جهش تولید در دیمزار‌های استان در سال‌های زراعی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، از توسعه سطح برنامه‌های اجرایی، حمایت از کشاورزان از طریق تأمین نهاده‌ها و ادوات کشاورزی، گسترش کشت مستقیم و مکانیزه و برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و بر اهمیت اجرای روش‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و پایداری تولید محصولات زراعی تأکید کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اهمیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها گفت: توسعه تولید در اراضی دیم، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بخش کشاورزی و به‌کارگیری روش‌های علمی و مکانیزه در فرآیند کاشت، از جمله محور‌های مهم در مسیر افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات زراعی است.

وی افزود: طرح جهش تولید در دیمزار‌ها با رویکرد ارتقای عملکرد مزارع، بهبود مدیریت نهاده‌ها، توسعه کشت مستقیم و مکانیزه و انتقال دانش فنی به کشاورزان اجرا می‌شود و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، زمینه مناسبی برای تقویت زیرساخت‌های تولید در اراضی دیم استان فراهم کرده است.

سعیدی با اشاره به روند توسعه سطح برنامه ابلاغی طرح جهش تولید در دیمزار‌های استان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آمار عملکرد سال‌های زراعی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، سطح برنامه ابلاغی این طرح از ۳۲ هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ به ۶۰ هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ افزایش یافته است.

وی گفت: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، سطح برنامه ابلاغی به ۷۰ هزار هکتار رسید و همین میزان برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نیز در نظر گرفته شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: افزایش سطح برنامه ابلاغی، بیانگر گسترش دامنه اجرای طرح و توجه به ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید در دیمزارهاست. تحقق اهداف این برنامه مستلزم مشارکت کشاورزان، تأمین به موقع نهاده‌ها، بهره‌گیری از روش‌های مناسب کشت و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان در مراحل مختلف تولید است.