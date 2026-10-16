به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان زرین‌دشت گفت: ۳۴ هکتار از زمین‌های ملی در مناطق شهرپیر، کورکی ماده، نینه، راجونه و زیرراه دارابی این شهرستان در قالب چهار قطعه به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در چارچوب مقررات مربوط به واگذاری و بهره برداری از زمین‌های ملی برای اجرای طرح نیروگاه خورشیدی تحویل داده شد.

مهدی یوسفی افزود: همچنین واگذاری زمین برای ساخت ۲ نیروگاه به ظرفیت ۴۵ مگاوات و به مساحت ۶۸ هکتار در حال پیگیری است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان زرین دشت افزود: بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌های مستعد و رعایت ضوابط قانونی برای توسعه این نیروگاه‌ها، علاوه بر کمک به تأمین انرژی پاک و پایدار می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های انرژی در این شهرستان است.