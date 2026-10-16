لیگ اروپا؛ پیروزی میلان و یووه و شکست کریستال پالاس

لیگ اروپا؛ پیروزی میلان و یووه و شکست کریستال پالاس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در این رقابت‌ها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

اسپارتاپراگ چک ۱ - ۱ لیلستروم نروژ

سالزبورگ اتریش ۰ - ۴ میلان ایتالیا (گل‌ها: آلفاجو سیسه در دقایق ۱۵، ۳۲ و ۴۹ و گونسالو راموس ۷۲)



لخ پوزنان لهستان ۰ - ۴ بایرلورکوزن آلمان (گل‌ها: پاتریک شیک در دقایق ۲۹ - پنالتی و ۴۱ - پنالتی، مالک تیلمن ۳۲ و ابراهیم مازا ۸۹)

در تیم لخ پوزنان اللهیار صیادمنش مهاجم و علی قلی زاده هافبک ایرانی به علت مصدومیت غایب بودند.

سلیه اسلوونی ۰ - ۳ اومونیا قبرس

المپیک لیون فرانسه ۳ - ۲ کریستال پالاس انگلیس

اونیون سن ژیلوآز بلژیک ۱ - ۱ رئال سوسیداد اسپانیا (گل سوسیداد: بنیات تورینتِس در دقیقه ۴۶)

تورینسی پرتغال ۱ - ۲ ساندرلند انگلیس

بورنموث انگلیس ۳ - ۰ اشتروم گراتس اتریش

فرانس واروش مجارستان ۲ - ۱ ویکتوریا پلزن چک

دینامو زاگرب کرواسی ۱ - ۰ اندرلخت بلژیک

یاگیلونیا لهستان ۳ - ۱ آرارات ارمنستان

نایمخن هلند ۱ - ۱ لفسکی صوفیه بلغارستان

المپیک مارسی فرانسه ۰ - ۱ المپیاکوس یونان

سلتاویگو اسپانیا ۱ - ۲ یوونتوس ایتالیا (گل‌های یووه: نیک وولتماد در دقیقه ۵۸ و رندال کولوموآنی ۲ + ۹۰)



بنفیکا پرتغال ۴ - ۱ سلتیک اسکاتلند

رن فرانسه ۲ - ۱ اوفی یونان

هوفنهایم آلمان ۲ - ۳ بشیکتاش ترکیه

در جدول دور گروهی لیگ اروپا تیم‌های ۶ امتیازی یوونتوس ایتالیا، بایرلورکوزن آلمان، بنفیکا پرتغال و بشیکتاش ترکیه اول تا چهارم هستند. تیم لخ پوزنان لهستان بدون امتیاز در رده ۳۶ (قعر جدول) جای گرفته است.