به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه المیادین، وزیر امور خارجه چین خطاب به رئیس رژیم صهیونی گفت: چین همواره مسئله فلسطین را بزرگ‌ترین بی‌عدالتی تاریخی در این قرن می‌داند و اولویت فوری، فراهم کردن دسترسی کامل به نوار غزه است.

وانگ یی، همچنین تأکید کرد: اسرائیل باید شهرک‌سازی در کرانه باختری را متوقف و از آن عقب‌نشینی کند. وزیر خارجه چین افزود: که تقویت صلح و آشتی در منطقه، سنگ‌بنای سیاست پکن در قبال خاورمیانه است.