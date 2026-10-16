به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی مردان که سازمان جهانی فوتبال ساحلی (Beach Soccer Worldwide) منتشر کرده است، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با حفظ جایگاه خود در رتبه ششم جهان، همچنان قدرت اول آسیا باقی مانده است.

در این جدول، برزیل صدرنشین است و پس از آن ایتالیا با یک پله صعود در رتبه دوم قرار گرفته است، تیم‌های روسیه، پرتغال، بلاروس و اسپانیا نیز در میان پنج تیم برتر جهان جای دارند.