فرمانده انتظامی لرستان در پیامی،ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) را به همه شیعیان و رهروان راه ولایت و روز پرستار را به مجاهدان خط مقدم درمان و سلامت تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرمانده انتظامی استان لرستان با صدور پیامی، فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را به جامعه پرستاری و خانواده بزرگ سلامت تبریک گفت.

متن پیام سردار محمدرضا هاشمی‌فر به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

﴿وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا﴾

((و هر کس نفسی را حیات بخشد، چنان است که گویی همه مردم را حیات بخشیده است.)) (سوره مائده، آیه ۳۲)

میلاد فرخنده اسوه صبر، استقامت و ایثار، عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، و گرامیداشت روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای انسان‌هایی است که با روحیه‌ای سرشار از مهر، تعهد و فداکاری، در مسیر صیانت از سلامت و جان انسان‌ها گام برمی‌دارند و با تأسی به سیره آن بانوی بزرگوار، در دشوارترین شرایط، جلوه‌هایی ماندگار از ایثار، صبوری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارند.

پرستاران شریف و پرتلاش، با تعهد حرفه‌ای، تلاش خستگی‌ناپذیر و روحیه ایثارگرانه خود، همواره در خط مقدم خدمت به مردم و ارتقای سلامت جامعه حضور داشته‌اند. مجاهدت‌های صادقانه این قشر فرهیخته، به‌ویژه در روزهای سخت و بحرانی همه‌گیری کرونا و همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان اخیر، برگ زرینی از فداکاری و ازخودگذشتگی آنان در سنگر مقدس سلامت است؛ عزیزانی که با بذل توان و گاه به خطر انداختن جان خویش، چراغ امید را در دل بیماران روشن نگاه داشته و آرامش و طراوت زندگی را به آنان هدیه کرده‌اند. بی‌تردید، این تلاش‌های ارزشمند و ایثارگری‌های ماندگار، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

اینجانب، فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، الگوی بی‌بدیل صبر و استقامت، و روز پرستار را به تمامی پرستاران گران‌قدر، اعضای خدوم کادر درمان و به‌ویژه خانواده بزرگ سلامت استان لرستان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت صادقانه به مردم شریف و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.