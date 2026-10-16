سرشماری عمومی و نفوس و مسکن ثبتی مبنا از ۲۵ مهر به صورت پیامک اطلاع رسانی و از ابتدای آبان به صورت سراسری در کل کشور اجرا می‌شود.

آغاز سرشماری نفوس و مسکن از اول آبان با روش ثبتی‌مبنا

آغاز سرشماری نفوس و مسکن از اول آبان با روش ثبتی‌مبنا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اظهار داشت : فرایند سرشماری از اول آبان آغاز می‌شود و حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سرشماری امسال برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود، افزود: در این شیوه به‌جای اتکای صرف به روش‌های سنتی، از ریزداده‌های آماری و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.