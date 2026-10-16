به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این اردوی جهادی چهار روزه با هدف ارائه خدمات دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد با مشارکت قرارگاه جهادی الکفیل، قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و استانداری اجرا می‌شود.

این اردو از سه‌شنبه ۲۱ مهرماه آغاز شده است و تا امروز جمعه ۲۴ مهرماه ادامه دارد. خدمات‌رسانی در این طرح هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب انجام می‌شود و روزانه بیش از ۴۰۰ نفر پذیرش می‌شوند.

این اقدام جهادی با هدف تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات درمانی و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان آنان اجرا شده است.