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اردوی جهادی دندانپزشکی برای خدماترسانی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این اردوی جهادی چهار روزه با هدف ارائه خدمات دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد با مشارکت قرارگاه جهادی الکفیل، قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و استانداری اجرا میشود.
این اردو از سهشنبه ۲۱ مهرماه آغاز شده است و تا امروز جمعه ۲۴ مهرماه ادامه دارد. خدماترسانی در این طرح هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب انجام میشود و روزانه بیش از ۴۰۰ نفر پذیرش میشوند.
این اقدام جهادی با هدف تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات درمانی و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان آنان اجرا شده است.