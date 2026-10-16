به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر برگزاری هفتمین جشنواره انار و خرما گفت: هفتمین جشنواره انار و خرمای خاوران جهرم با برپایی ۱۰۰ غرفه و با هدف معرفی محصولات بومی و ظرفیت های گردشگری این شهر از ۲۸ مهرماه تا اول آبان برگزار می‌شود.

ابوذر قاسمی افزود: برپایی چنین رویداد‌هایی علاوه بر ایجاد فضایی برای حضور و مشارکت مردم، زمینه توجه به داشته‌های محلی، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خاوران را فراهم می‌کند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.