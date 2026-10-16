معاون آموزش متوسطه استان قزوین از بهبود رتبه استان در شاخص ارتقای نمرات امتحانات نهایی خبر داد و استان قزوین با ثبت میانگین ۱۲/۲۷، از رتبه‌های ۱۳ و ۱۴ سال‌های گذشته به رتبه هفتم کشور دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: استان قزوین در حالی به رتبه هفتم کشوری در زمینه ارتقای نمرات دست یافته است که در سال‌های گذشته در رتبه‌های ۱۳ و ۱۴ کشور قرار داشت.

وی با اشاره به اینکه میانگین معدل امتحانات نهایی در سال گذشته ۱۱/۷ بوده، تأکید کرد: رسیدن به معدل ۱۲/۲۷ در سال جاری، نویدبخش بهبود کیفیت آموزشی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند در استان است.

توزیع عادلانه پیشرفت در مناطق

معاون آموزش متوسطه استان با پاسخ به پرسشی درباره تفاوت عملکرد مناطق، تأکید کرد : رشد نمرات تنها محدود به مناطق برخوردار نیست.

وی با ارائه آماری از عملکرد مناطق، اعلام کرد: در میان ۱۴ منطقه استان، منطقه قزوین رتبه اول ارتقای نمره و منطقه طارم سفلی با ۲/۸ صدم افزایش، رتبه دوم را از آن خود کرده است. همچنین منطقه الموت شرقی نیز رتبه چهارم ارتقای نمره در کشور را کسب کرده است.

موفقیت در کنکور سراسری

آقای شهری در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، به موفقیت دانش‌آموزان استان در ورود به دانشگاه اشاره کرد و گفت: در سال جاری، استان قزوین ۳۷ رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سراسری داشته است که این آمار شامل مدارس عادی دولتی، مدارس نمونه دولتی ، مدارس غیردولتی و مدارس روستایی می‌باشد.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی، ضمن مثبت قلمداد کردن این روند، بر تداوم برنامه‌های آموزشی برای حفظ و ارتقای این سطح از کیفیت تأکید کرد.