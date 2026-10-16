به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امیر دریادار دوم سید مرتضی درخوران، فرمانده پایگاه نیروی دریایی بوشهر در آیین اربعین شهید ناوسروان تکاور سید مالک موسوی تبار در روستای تنگ‌گر بخش ممبی شهرستان بهمئی با تأکید بر اقتدار دفاعی ایران گفت: نیروهای مسلح با تکیه بر ایمان و توان رزمی، از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند و اجازه تهدید آرامش مردم را نمی‌دهند.

امیر درخوران با اشاره به سیاست‌های دفاعی کشور افزود: پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه خطای محاسباتی، اقدام خصمانه یا تعرض دشمن، قاطع، متناسب و بازدارنده خواهد بود.

فرمانده پایگاه نیروی دریایی بوشهر با تأکید بر هوشیاری مدافعان امنیت کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح تحولات منطقه را با دقت دنبال می‌کنند و برای صیانت از منافع ملی و حراست از مرزهای آبی ایران، از آمادگی لازم برخوردارند.

درخوران با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت پایدار کشور بیان کرد: امنیت امروز ایران حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای مسلح و فداکاری مردانی است که در راه دفاع از میهن از جان خود گذشتند.

وی ادامه داد: شهادت ناوسروان سید مالک موسوی‌تبار، یادآور مسئولیت سنگین نیروهای مسلح در دفاع از مردم و کشور است و نام این شهید والامقام در حافظه همرزمان و ملت ایران ماندگار خواوحدت ملی، مهم‌ترین پشتوانه ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است.

قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هم در این آیین، با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف اقتدار ایران گفت: دشمنان این سرزمین باید بدانند که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با تکیه بر ایمان، بصیرت و همبستگی ملی، توطئه‌ها را خنثی می‌کند و اجازه نخواهد داد اختلاف‌افکنی‌ها به وحدت و امنیت کشور آسیب برساند.

آشنا با تأکید بر ضرورت همدلی همه اقشار جامعه افزود: حفظ اتحاد، عبور از اختلافات و توجه به منافع مشترک کشور، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه قدرت ایران تنها به امکانات و توانمندی‌های آن محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از اقتدار کشور در همراهی مردم و پیوند عمیق آنان با سرنوشت میهن ریشه دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور توجه به نسل جوان و انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و وطن‌دوستی را از وظایف مهم نهادهای فرهنگی دانست و تأکید کرد: باید با اقدامات فرهنگی اثرگذار، زمینه آگاهی و مشارکت نسل جدید را فراهم کنیم تا جوانان با شناخت درست از تاریخ و هویت ملی خود، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور نقش‌آفرین باشند.

آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، هم در ادامه نیز بر تداوم راه شهدا، مقابله با ظلم، حفظ وحدت ملی، عدالت اجتماعی و ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کرد.

ملک‌حسینی با تأکید بر اینکه یاد شهدا نباید به برگزاری مراسم و بیان شعار محدود شود، افزود: زنده نگه داشتن نام شهید زمانی معنا پیدا می‌کند که در رفتار ما نشانه‌ای از صداقت، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم دیده شود.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تهدیدها و فشارهای دشمنان تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که با تهدید و فشار نمی‌توان اراده ملتی را که به هویت، ایمان و عزت خود پایبند است، درهم شکست.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌های مقابله با توطئه‌های دشمنان، تقویت همبستگی اجتماعی و جلوگیری از اختلاف‌افکنی است. هر اندازه جامعه در درون خود منسجم‌تر باشد و مردم و مسئولان با احساس مسئولیت بیشتری عمل کنند، امکان سوءاستفاده بدخواهان از مشکلات داخلی کاهش می‌ یابد.

ملک‌حسینی افزود: تکریم خانواده شهدا نباید به روز تشییع یا مراسم چهلم محدود شود؛ بلکه باید در توجه مستمر، حمایت از کرامت آنان و رسیدگی به نیازهایشان نمود پیدا کند.

آیت‌الله ملک‌حسینی با اشاره به پیشینه پرافتخار شهرستان بهمئی اظهار کرد: مردم این دیار همواره پای انقلاب و آرمان‌های نظام ایستاده‌اند و در برهه‌های حساس تاریخ کشور، با حضور و فداکاری خود وفاداری‌شان به ایران را نشان داده‌ اند.

همچنین، لطف‌الله ایرمی، فرماندار بهمئی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: شهرستان بهمئی از دیرباز در عرصه‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور حضوری مؤثر داشته و مردم این دیار همواره در دفاع از میهن، حفظ امنیت و پاسداری از ارزش‌های ملی و دینی، وفاداری و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به تقدیم ۱۲۹ شهید و حضور حدود ۲ هزار رزمنده از این شهرستان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های دفاع از کشور افزود: این آمار بیانگر بخشی از پیشینه پرافتخار مردم بهمئی و نقش آنان در صیانت از استقلال و امنیت ایران اسلامی است؛ مردمی که در روزهای دشوار، با روحیه ایثار و فداکاری در کنار دیگر هم‌وطنان خود ایستادند.

شهید «سید مالک موسوی تبار» از تکاوران دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان تجاوز اخیر رژیم خبیث صهیونیستی، هنگام انجام وظیفه برای ردیابی و مقابله با موشک‌های متجاوز در شهر آغاجری، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست..

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع بر دستان مردم شهیدپرور در روستای «تنگ‌گر» از توابع بخش ممبی به خاک سپرده شد.