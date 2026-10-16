نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت پایان فوری تنش‌ها در خاورمیانه، اعلام کرد: ایران و آمریکا هرچه زودتر گفت‌و‌گو و مذاکرات را از گیرند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت پایان فوری تنش‌ها در خاورمیانه، اعلام کرد ایران و آمریکا باید هرچه زودتر گفت‌و‌گو و مذاکرات را از سر بگیرند و در نهایت به توافقی جامع و مورد قبول دو طرف دست یابند.

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد، فو تسونگ، در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات خاورمیانه گفت: درگیری نظامی میان آمریکا و ایران اساساً نباید رخ می‌داد و ادامه این وضعیت با منافع مشترک طرف‌های درگیر و جامعه بین‌المللی سازگار نیست.

نماینده چین در سازمان ملل همچنین بر ضرورت حفظ امنیت و آزادی عبور و مرور در مسیر‌های بین‌المللی دریایی و صیانت از ثبات زنجیره‌های تأمین و تولید جهانی تأکید کرد و خواستار حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره شد.

فو تسونگ با اشاره به تشدید تنش‌ها در یمن هشدار داد پیامد‌های منفی تحولات این کشور به‌سرعت از مرز‌های منطقه فراتر می‌رود. وی مخالفت چین با حمله به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را تکرار کرد و از طرف‌ها خواست از اقداماتی که به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر می‌شود، خودداری کنند.

نماینده چین در ادامه، مسئله فلسطین را محور اصلی مسئله خاورمیانه دانست و از رژیم صهیونیستی خواست توافق آتش‌بس غزه را به‌طور کامل و با حسن نیت اجرا کنند و تمامی اقدامات نظامی در این منطقه را متوقف سازد. وی همچنین بر ضرورت ورود گسترده کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات ضروری به غزه تأکید کرد.

فو تسونگ با اشاره به گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری، از تلاویو خواست این سیاست را فوراً متوقف و لغو کند، خشونت‌ها در این منطقه را مهار کند و محدودیت‌های غیرموجه علیه اقتصاد کرانه باختری را بردارد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل همچنین بر ضرورت پایان حضور نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه و پایبندی این رژیم به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت درباره لبنان تأکید کرد و خواستار خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان شد.