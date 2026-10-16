به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز چهارمحال و بختیاری، در جریان این نشست، بر ضرورت عملیاتی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی استان در قالب نشست‌ها و مصوبات شورا تأکید شد. همچنین تصمیم بر تشکیل کمیته‌های تخصصی برای اولویت‌بندی مسائل پنج‌گانه فرهنگی بر اساس سند مهندسی فرهنگی استان دریافت شد.

در بخش گزارش‌های عملیاتی، فرماندهی نیروی انتظامی و دادگستری استان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری و مقابله با جرائم اجتماعی و سایبری ارائه کردند. اعضای شورا نیز در ادامه، بر محور‌هایی همچون شفاف‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی، تداوم طرح‌های تربیتی «رویش» و «مهنا»، تربیت مربیان کنشگر فرهنگی، و بهره‌گیری از ظرفیت هنر در مسائل اجتماعی تأکید کردند. همچنین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، بر اولویت‌دهی برنامه‌های ایجابی و تدوین برنامه‌های اجرایی در حوزه حجاب و عفاف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.