به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در تماس تلفنی به اورژانس مبنی بر حادثه واژگونی خودروی سواری پراید در جاده خرامه ابتدای جاده بردج، عوامل اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت پنج مصدوم اقدامات درمانی اولیه را انجام و مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.