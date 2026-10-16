افزایش ابتلا به آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد؛ ۶ بیمار در ICU

افزایش ابتلا به آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد؛ ۶ بیمار در ICU

.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسلم شریفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آخرین وضعیت بیماران تنفسی در بیمارستان‌های استان گفت: در حال حاضر ۶ بیمار تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و ۸۸ بیمار نیز در بخش‌های عادی بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند.

شریفی با اشاره به روند افزایشی ابتلا به آنفلوانزا افزود: میزان ابتلا به آنفلوانزای نوع A از ۱۸ درصد در هفته گذشته به ۲۸ درصد رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با هشدار درباره افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی در فصل پاییز و زمستان، بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری تأکید کرد.

شریفی استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی و واکسیناسیون گروه‌های پرخطر را از جمله راهکارهای مهم برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی عنوان کرد.