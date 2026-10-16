به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نصیری، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: تمامی مقدمات لازم از جمله آموزش سرگروه‌ها، تحویل اقلام و برگزاری مانور‌های انتخاباتی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم شده است.

وی در خصوص زمان برگزاری انتخابات تأکید کرد: همان‌طور که وزارت کشور اعلام کرده، نیمه اول آبان ماه به عنوان بازه زمانی پیشنهادی مطرح شده است، اما انتظار می‌رود با اعلام قطعیت از سوی شورای عالی امنیت ملی، فرایند از مرحله توقف پس از ۱۱ اسفند، با سرعت ادامه یابد.

نصیری با اشاره به ماهیت تمام الکترونیک بودن این دوره از انتخابات، بر اهمیت آموزش تاکید کرد و گفت: آموزش‌های لازم برای اعضای ستاد و سرگروه‌ها انجام شده است و از فردا، برنامه‌های آموزشی و مانور‌های آزمایشی برای اقشار مختلف مردم در محل نماز‌های جمعه تمامی شهرستان‌های استان آغاز می‌شود.

وی افزود: این مانور‌ها با هدف تست عملکرد صندوق‌های الکترونیک و شناسایی احتمالی نواقص فنی پیش از برگزاری انتخابات اصلی انجام خواهد شد. همچنین در پاسخ به پرسش در خصوص روند بررسی صلاحیت‌ها، وی تصریح کرد که تاکنون هیچ‌گونه تغییر یا دستور جدیدی در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان و فرآیند رسیدگی به شکایات صادر نشده و روند‌ها طبق روال قانونی پیش می‌رود.