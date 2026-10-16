مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و بیست و نهمین شب از اجتماعات مردمی خود، با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید امت، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان فیروزکوه در شب دویست و بیست و نهم، بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را در پی شهادت رهبر انقلاب به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع با اشاره به فقدان بزرگ رهبر شهید امت، اظهار داشتند که این اجتماعات شبانه، راهی برای تجدید پیمان با ایشان و تبدیل غم شهادت به نیرویی برای مقاومت است تا دشمن را در برابر اراده ملت ناامید سازد.