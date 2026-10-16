حزب سبز در انگلیس، در نشست سالانه اخیرش، صهیونیسم را نژادپرستی نامید. این موضع، همان گونه که پیش بینی می‌شد، خشم صهیونیست‌ها را در انگلیس برانگیخت و در نشست اخیر دولت و مجلس انگلیس کاملا بروز کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، سابقهٔ تاریخی نشان می‌دهد که پیوند میان صهیونیسم و مفهوم نژادپرستی، موضوعی تازه در مناقشات سیاسی نیست، بلکه دهه‌هاست در عرصهٔ بین‌المللی و در میان جریان‌های سیاسی مختلف از جمله در اروپا مطرح بوده است. این موضوع با نسل کشی اسراییل در غزه به اوج رسید و استاندارد دوگانه احزاب و سیاستمداران در اروپا را بیش از هر زمان دیگر آشکار کرده است.

قطعنامه ۳۳۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که در ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ به تصویب رسید، به طور رسمی صهیونیسم را نوعی نژادپرستی و تبعیض نژادی اعلام کرد. حزب سبز در انگلیس، در نشست سالانه اخیرش، صهیونیسم را نژادپرستی نامید. این موضع، همان گونه که پیش بینی می‌شد، خشم صهیونیست‌ها و هوادارانی اسرائیل را در انگلیس برانگیخت و در نشست اخیر دولت و مجلس انگلیس کاملا بروز کرد.

هریت بالدوین (Dame Harriett Baldwin) از حزب محافظه کار در این باره می‌گوید:" با توجه به سقوط حزب سبز به ورطه‌ی یهودستیزیِ به‌شدت نفرت‌انگیز، آیا نخست وزیر نیز به همان صراحت اعلام می‌کند که هرگونه همکاری با این حزب را منتفی می‌داند؟ "

اندی برنهام رهبر حزب حاکم کارگر و نخست وزیر انگلیس که پیش از به قدرت رسیدن ژست حمایت از حقوق مردم فلسطین گرفته بود حالا اینچنین پاسخ داد.

اجازه می‌خواهم مصوبه‌ای را که به تصویب رسیده، به‌طور قاطع و بی‌چون و چرا محکوم کنم. این اقدام نادرست و یهودستیزانه است و اعضای حزب کارگر هیچ‌گونه ارتباطی با آن نخواهند داشت. ما نمی‌توانیم با حزبی همکاری کنیم که چنین موضعی دارد.

شگرد کهنه صهیونیست‌ها در جهان به ویژه در انگلیس این است که هر انتقاد از جنایات اسرائیل و نسل کشی اسراییل را یهود ستیزی نمایش دهند تا با این برچسب مانع محکومیت نسل کشی اسرائیل شوند. در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل، اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده، دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع رژیم اسرائیل را صادر کرده، برخی نهاد‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیسیون‌های تحقیق بر جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین تاکید کرده و تحریم مقامات صهیونی را خواستار شده‌اند و سازمان‌های حقوق بشر همچون دیدبان حقوق بشر، اسرائیل را عامل نسل کشی در سرزمین‌های فلسطینیان معرفی کرده‌اند، اما نخست وزیر انگلیس حاضر نشده است کشتار بیش از ۷۴ هزار فلسطینی از جمله ۲۲ هزار کودک را نسل کشی بداندکه واکنش شماری از سیاستمداران انگلیسی را در پی داشت.

جورج گالووی سیاستمدار و نماینده سابق مجلس انگلیس در واکنش به اقدام اندی برنهام علیه رهبر حزب سبز می‌گوید: " اندی برنهام تا سال ۲۰۱۵، عضو دوستان اسرائیل در حزب کارگر نبود. در آن سال، چون می‌خواست رهبری حزب کارگر شود، عضو دوستان اسرائیل در این حزب شد. این سیاستکاری اوست. "

پس از این که اندی برنامه، حزب سبز را به یهودستیزی متهم کرد، زاک پولانسکی، رهبر حزب سبز در بیانه‌ای نوشت: من تنها رهبر یهودیِ یک حزب سیاسی در این کشورم. من بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌ام که یهودیان در حزب من مورد استقبالند. شما نخست وزیری هستید که به یک نسل‌کشی تسلیحات می‌رساند و افراد کهنسال و بازنشستگانی را که با آن مخالفت می‌کنند، زندانی می‌کند.

فعالان ضد جنگ به تازگی فاش کردند حکومت انگلیس که از تامین کنندگان اصلی جنگ افزار برای رژیم اسراییل است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۳۹۵ مجوز ارسال جنگ افزار برای اسرائیل صادر کرده است.