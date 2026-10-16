به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزش‌های سنتی و پهلوانی، زورخانه شهر ایزدخواست شهرستان آباده با حضور ورزشکاران شهرستان‌های شمال فارس و با صرف بیش از یک میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

در این مراسم ورزشکاران با اجرای برنامه‌های ورزش زورخانه‌ای و حرکات پهلوانی، به افتتاح این مجموعه ورزشی رونق بخشیدند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.