مراسم یازدهمین سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت، با حضور فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، جمعی از همرزمان و خانواده شهید در حسینیه مقبره‌الشهدای گمنام شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، در این مراسم با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی شهید همدانی، از توجه ویژه این فرمانده به نیروهایش و تلاش او برای رسیدگی به مشکلات آنان یاد کرد.

وی افزود: شهید همدانی در کنار مسئولیت‌های نظامی، توجه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات مردم داشت و هر آنچه در توان داشت برای گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند به کار می‌گرفت.

سردار حسن‌زاده با اشاره به کمک‌های شهید همدانی در زمینه تأمین جهیزیه و دیگر نیازهای مردم گفت: روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه به مسائل مردم، از ویژگی‌های شخصیتی این شهید بود و او تلاش می‌کرد در حد توان، باری از دوش خانواده‌های نیازمند بردارد.

شهید همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در دوران دفاع مقدس مسئولیت‌های مختلفی برعهده داشت و در سال‌های پایانی عمر خود نیز در جبهه مقاومت حضور یافت.

این سردار شهید ۱۶ مهر ۱۳۹۴ در حومه شهر حلب سوریه به شهادت رسید.