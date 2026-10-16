مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در دویست و بیست و نهمین شب از اجتماعات خود، با الگوبرداری از میلاد حضرت زینب (س)، صبری را خواستار شدند که به تلاش و مقاومت منجر شود و هرگونه تسلیم در برابر دشمن را عامل شکست دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تداوم حضور مردم ورامین در میدان ۲۲۹، بار دیگر نشان داد که اراده این مردم برای ایستادگی پابرجاست.

در اجتماع شب دویست و بیست و نهم، حاضرین با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س)، بر ضرورت الگوبرداری از صبر زینبی در جامعه امروز تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این نشست با تبیین مفهوم صحیح استقامت، اظهار داشتند که هدف آن‌ها صبری است که به تلاش، مقاومت و در نهایت پیروزی ختم شود و هرگونه تسلیمی را که منجر به شکست و خاموشی گردد، رد کردند.