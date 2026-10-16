در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۹ نفر حضور دارند، علی یحیی پور در دور اول استراحت دارد و در دور بعد مقابل برنده مبارزه هاروتیونیان از ارمنستان و مارتیوشف از اوکراین قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۲ شرکت کننده دارد، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد باید با لیلدال از آمریکا مبارزه کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۵ نماینده دارد، اهورا خاطری در دور نخست استراحت دارد و در مرحله بعد با برنده کشتی آلایدار از قزاقستان و آقایرو از آذربایجان مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۳ کشتی گیر حضور دارند، ابراهیم الهی در دور نخست استراحت می‌کند و در مرحله بعد با توپراک از ترکیه کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، علی کرمپور در دور نخست با بکتمیروف از اتریش کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف باتوچینگگله از چین می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۹ نماینده دارد، مهدی یوسفی در دور اول به مصاف یاپراک از ترکیه می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۲ نفر شرکت کرده‌اند، رضا افشار در دور نخست به مصاف یاگان از ترکیه می‌رود و در صورت کسب پیروزی، در مرحله دوم مقابل دی لئون ترو از مکزیک قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، توبار گارسیا از مکزیک و بورل جونیور از جامائیکا مبارزه می‌کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۷ نفر شرکت کرده‌اند، محمدمبین عظیمی در دور نخست به مصاف علیف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۷ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، ابوالفضل محمدنژاد در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف کوچانوف از اوکراین خواهد رفت.