طرح نوسازی باتری و سامانه‌های تغذیه مراکز مخابراتی شهرستان لامرد به بخش چاهورز و محله خندق این شهر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مخابرات شهرستان لامرد گفت: پویش نوسازی شارژر‌ها و باتری‌های مراکز مخابراتی این شهرستان و تجهیز مراکز چاهورز و خندق به سامانه‌های تغذیه نسل جدید با هدف ارتقای پایداری شبکه و پشتیبانی از فناوری‌های جدید اجرا شد.

حسن توانا افزود: در راستای حفظ پایداری ارتباطات، تضمین کیفیت شبکه در زمان قطعی‌های احتمالی برق و همچنین پشتیبانی از استقرار فناوری‌های جدید ارتباطی، زیرساخت‌های مخابراتی این شهرستان با نصب تجهیزات نسل جدید تقویت شد.

وی بیان کرد: پیش از این در مراکز اَهِل، اشکنان، دهشیخ و خیرگو این شهرستان، طرح نوسازی سامانه‌های تغذیه و نیروی مراکز مخابراتی در ۲ ماه قبل اجرا شده بود.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.