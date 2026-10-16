مجلس عراق پس از ۱۵۵ روز کشمکش سیاسی در جلسه‌ای شبانه به هشت وزیر جدید رأی اعتماد داد و بخش عمده کرسی‌های خالی کابینه را تعیین تکلیف کرد.

رای اعتماد مجلس عراق پس از ۱۵۵ روز کشمکش سیاسی، به ۸ وزیر جدید

رای اعتماد مجلس عراق پس از ۱۵۵ روز کشمکش سیاسی، به ۸ وزیر جدید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از بغداد، مجلس عراق پس از ۱۵۵ روز کشمکش سیاسی در جلسه‌ای شبانه به هشت وزیر جدید رأی اعتماد داد و بخش عمده کرسی‌های خالی کابینه را تعیین تکلیف کرد.

در این جلسه همچنین با ایجاد سه وزارتخانه جدید، گردشگری، مشاور امور دولتی و اقتصاد دیجیتال و حکمرانی موافقت شد و به آنها رأی اعتماد داده شد تا شمار وزارتخانه‌های دولت از ۲۳ به ۲۶ وزارتخانه افزایش یابد.

از مجموع ایجاد چهار پست معاونت نخست وزیری نیز، سه معاون رأی اعتماد گرفتند

با این حال اختلاف میان جریان‌های سیاسی مسیحی مانع تعیین وزیر امور مهاجرت و آوارگان شد و رأی‌گیری درباره نامزد حزب دموکرات کردستان برای معاونت نخست‌وزیری نیز به تعویق افتاد. مهم‌ترین انتصاب‌ها البته مربوط به وزیران دفاع و کشور بود که پس از ماه‌ها بلاتکلیفی رأی اعتماد گرفتند.