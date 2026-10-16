رئیس شورای عالی پرستاری گفت: کشور از نظر تربیت نیروی پرستاری ظرفیت لازم را دارد، اما مشکل اصلی در جذب و نگهداشت نیروهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاسم ابوطالبی، رئیس شورای عالی پرستاری، و عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با موضوع «مطالبات و چالش‌های پرستاران»، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، مشکلات نیروی انسانی، وضعیت پرداخت‌ها و مطالبات جامعه پرستاری را تشریح کردند.

عباس عبادی در تشریح دستاورد‌های یک سال گذشته معاونت پرستاری گفت: اقدامات انجام‌شده در دو بخش ارتقای خدمات به مردم و بهبود شرایط حرفه‌ای پرستاران قابل بررسی است.

وی با اشاره به توسعه طرح «پرستار پیگیر» در بیش از ۹۸ درصد بیمارستان‌های کشور افزود: در این طرح، وضعیت بیماران مبتلا به ۱۶ بیماری مزمن و پربسامد پس از ترخیص از بیمارستان، دست‌کم به مدت یک ماه پیگیری می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای این طرح به افزایش رضایت مردم و حفظ کرامت بیماران کمک کرده است، اظهار کرد: میزان مراجعات مجدد غیرضروری یا بستری مجدد در گروه‌های تحت پوشش این طرح تا ۵۴ درصد کاهش یافته است که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به اقتصاد سلامت کشور نیز کمک می‌کند.

عبادی، توسعه ثبت الکترونیک خدمات پرستاری را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۷۰ بیمارستان کشور به چرخه ثبت الکترونیک خدمات پرستاری پیوسته‌اند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و بهبود مدیریت اطلاعات، می‌تواند زمان بیشتری برای حضور پرستاران در کنار بیماران فراهم کند.

وی همچنین از ابلاغ ویرایش سوم آیین‌نامه تأسیس مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در سال پیش رو، یکی از خدمات پرکاربرد این حوزه به‌صورت آزمایشی تحت پوشش بیمه قرار گیرد و زمینه برای گسترش پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل فراهم شود.

افزایش مجوز‌های استخدامی و رشد ۶۷ درصدی تعرفه‌های پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیروی انسانی گفت: در شهریور ۱۴۰۴، تعداد ۲۴ هزار مجوز استخدامی دریافت شد و با احتساب بیش از سه هزار مجوز باقی‌مانده از قبل، آزمون استخدامی برای حدود ۲۷ هزار نفر برگزار شد که سهم گروه پرستاری از این ظرفیت حدود ۴۶ درصد بود.

عبادی افزود: این استخدام‌ها می‌تواند به تأمین نیروی مورد نیاز تخت‌های توسعه‌یافته بیمارستانی کمک کند و بخشی از فشار مراقبتی واردشده بر پرستاران را کاهش دهد.

وی همچنین از افزایش بسته‌های خدمتی و رشد حداقل ۶۷ درصدی مجموع ضریب ریالی و ارزش نسبی تعرفه‌های پرستاری در سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود این افزایش، شرایط تورمی کشور موجب شده است آثار آن بر وضعیت معیشتی پرستاران به اندازه کافی محسوس نباشد.

خروج حدود ۶ هزار نفر از چرخه خدمت پرستاری

در ادامه این برنامه، قاسم ابوطالبی، رئیس شورای عالی پرستاری، با تأکید بر فاصله موجود میان ظرفیت تربیت پرستار و میزان جذب نیروی انسانی اظهار کرد: نسبت نیروی پرستاری به تخت بیمارستانی حدود یک است، در حالی که استاندارد مورد انتظار برای کل گروه‌های پرستاری ۲.۵ و برای رشته پرستاری به‌تنهایی ۱.۸ اعلام شده است.

وی افزود: با وجود استخدام‌های انجام‌شده، همچنان با استاندارد‌های مورد انتظار فاصله داریم و این مسئله فشار کاری مضاعفی بر پرستاران وارد می‌کند؛ فشاری که یکی از پیامد‌های آن، ترک شغل و کاهش تمایل به ادامه خدمت است.

رئیس شورای عالی پرستاری با اشاره به آمار خروج نیرو‌ها از چرخه خدمت گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر با توقف طرح مواجه شدند، حدود هزار و ۶۰۰ نفر ترک شغل کردند، استعفای حدود ۷۰۰ نفر پذیرفته شد، ۳۰۰ نفر مهاجرت کردند و حدود هزار و ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شدند. مجموع این موارد، خروج بیش از شش هزار نفر از چرخه خدمت را نشان می‌دهد.

رئیس شورای عالی پرستاری با اشاره به خروج سالانه هزاران نفر از چرخه خدمت پرستاری، کمبود نیروی انسانی، فشار کاری، تبعیض در پرداخت‌ها و تأخیر در اجرای مصوبات حمایتی را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه دانست و تأکید کرد: کشور از نظر تربیت نیروی پرستاری ظرفیت لازم را دارد، اما مشکل اصلی در جذب و نگهداشت نیروهاست. معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز با اشاره به رشد ۶۷ درصدی ضریب ریالی و ارزش نسبی تعرفه‌های پرستاری و توسعه طرح «پرستار پیگیر» خواستار تدوین برنامه‌ای ملی برای جذب و نگهداشت پرستاران شد.