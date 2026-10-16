مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس گفت: مرحله نخست خط آبرسانی به شهرستان خرامه تا ۲ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس گفت: طرح ملی مرحله نخست خط آبرسانی به خرامه از سد درودزن با پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصدی به طول ۱۰ کیلومتر تا ۲ ماه آینده افتتاح می‌شود.

سیاوش بدری با بیان اینکه این خط با استفاده از لوله‌های مقاوم جی‌آرپی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شود گفت: آبرسانی به روستا‌های هدف شهرستان زرقان، بخش رحمت‌آباد و تکمیل زنجیره انتقال آب به بخش کربال و خرامه از اهداف این طرح است.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.