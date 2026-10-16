مردم خونخواه رهبر شهید امت در دویست و بیست و نهمین شب تجمع در میدان امام خمینی (ره) قرچک، همزمان با ولادت حضرت زینب (س)، صبر زینبی و جان‌فدایی پرستاران را راه رسیدن به پیروزی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،دویست و بیست و نهمین شب تجمع مردم شهرستان قرچک در میدان امام خمینی (ره)، همزمان با ایام ولادت حضرت زینب کبری (س) برگزار شد.

در این اجتماع، مردم خونخواه رهبر شهید امت با اشاره به نقش جان‌فشانه‌ی پرستاران، صبر زینبی ملت ایران را برای مقاومت تا رسیدن به پیروزی ضروری دانستند. شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که الگوبرداری از صبر حضرت زینب (س)، مهم‌ترین راه برای ایستادگی و دستیابی به پیروزی نهایی است.