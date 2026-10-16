شهروندان شهرستان اسلامشهر در دویست و بیست و نهمین شب از اجتماعات مردمی خود، همدلی و مواسات میان مردم را عاملی کلیدی در برهم زدن محاسبات دشمن و ناامید ساختن آنان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و بیست و نهمین شب از اجتماعات مردمی شهرستان اسلامشهر با حضور گسترده شهروندان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع بر اهمیت تقویت پیوند‌های اجتماعی تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که ترویج فرهنگ همدلی و مواسات در میان اقشار مختلف مردم، می‌تواند محاسبات دشمنان را به هم بریزد و آنان را در مسیر توطئه‌های خود ناامید سازد.