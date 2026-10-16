اهالی دیار کریمان در دویست و بیست و نهمین شب قرار‌های شبانه خود، همزمان با ایام ولادت حضرت زینب کبری (س)، پرستاران را نمونه جان‌فدایی و نماد صبر زینبی ملت ایران برای مقاومت تا رسیدن به پیروزی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و بیست و نهمین شب از قرار‌های شبانه شهروندان شهرستان رباط‌کریم، همزمان با ایام جشن و سرور ولادت اسوه صبر و استقامت، حضرت زینب کبری (س) برگزار شد.

در این اجتماع، اهالی دیار کریمان، پرستاران را نمونه جان‌فدایی و نماد صبر زینبی ملت ایران برای مقاومت تا رسیدن به پیروزی دانستند.