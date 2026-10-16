در نشست وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت امیرعلی حمیدیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به پاس سال‌ها تلاش پیشگامانه در توسعه درمان سرطان کودکان و پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز، جایزه سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در رویدادی افتخارآفرین برای جامعه علمی و پزشکی ایران، دکتر امیرعلی حمیدیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به پاس سال‌ها تلاش پیشگامانه در توسعه درمان سرطان کودکان و پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز، جایزه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل سرطان را از دکتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، دریافت کرد؛ افتخاری بین‌المللی که بار دیگر توانمندی دانشمندان ایرانی و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران را در پیشبرد مرز‌های دانش پزشکی و توسعه عدالت در سلامت به نمایش گذاشت.

در نشست وزرای بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) در قاهره، محل استقرار دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، برگزار شد، دکتر امیرعلی حمیدیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و از چهره‌های برجسته حوزه پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز و درمان سرطان کودکان، موفق به دریافت «جایزه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل سرطان» شد.

این جایزه را دکتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در حضور مقامات عالی‌رتبه حوزه سلامت کشور‌های منطقه به این استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد.

این موفقیت بین‌المللی، جلوه‌ای از نقش‌آفرینی علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در توسعه درمان‌های پیشرفته، گسترش دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی و ارتقای جایگاه پزشکی ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی است.