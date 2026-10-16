در ایالت اورگان آمریکا، در مدرسه ابتدایی، سه کودک و یک معلم در تیراندازی کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه خبری ان بی سی نیوز، پلیس اعلام کرد: کودکان از جمله قربانیان تیراندازی در مدرسه ابتدایی سیلور ریل در بند، اورگان هستند.

مظنون که هنوز هویتش به طور عمومی اعلام نشده، به ضرب گلوله کشته شد.

پلیس گفت : مشخص نیست چه کسی به مظنون شلیک کرده است. دستکم دو قربانی به بیمارستان منتقل شده‌اند و وضعیت آنها نامشخص است.

سه کودک ۵، ۸ و ۱۱ ساله و یک معلم مدرسه ابتدایی سیلور ریل (Silver Rail) در اثر تیراندازی کشته شدند.

تیرانداز ۱۶ ساله که اسلحه بلندی در دست داشت به زور و پس از شلیک به قفل در ورودی وارد مدرسه شد، اما مشخص نیست تا چه حد توانسته به داخل مدرسه نفوذ کند.

مقامات رسمی همچنین اعلام کردند یک کودک ۷ ساله و یک معلم دیگر هم در اثر این حادثه زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

هنوز مشخص نیست آیا تیرانداز با این مدرسه ارتباطی داشته یا خیر، اما تلاش‌ها برای شناسایی هویت تیرانداز ادامه دارد.