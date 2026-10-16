به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت:مجموع اراضی آبی بویین میاندشت ۱۲ هزار هکتار است که ۱۵۰۰ هکتار آن به کشت سیب زمینی اختصاص دارد و ۹۰ درصد از وسعت زیر کشت سیب زمینی به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده اندوهمین موضوع راندمان آبیاری را تا ۸۰ درصد افزایش داده است.

ولی علیمرادی با بیان اینکه در شهرستان ۲۰ رقم سیب زمینی تولید می‌شود افزود: استفاده از بذر‌های کلاس دار وجدید، عملکرد در واحد سطح را به میزان ۵۰ درصد افزایش داده است بطوریکه تولید سیب زمینی از ۲۵ تن به ۴۰ تا ۴۵ تن در هکتار رسیده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۶۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع این شهرستان برداشت شود.