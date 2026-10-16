عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامه‌ ای خطاب به «صاحبه غفاراوا»، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، خواستار رفع موانع و صیانت از حق تحصیل دختران محجبه در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در نامه ای خطاب به صاحبه غفاراوا»، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، با اشاره به گزارش‌ های منتشرشده پیرامون ممانعت از تحصیل دانش‌ آموزان دختر محجبه در جمهوری آذربایجان، تأکید کرد: حق آموزش، حقی بنیادین و از مهم‌ ترین ارکان کرامت انسانی، استقلال ملت‌ ها و پیشرفت تمدن‌ هاست و ایجاد محدودیت برای دختران به دلیل پایبندی به حجاب، نگرانی‌ های جدی درباره حقوق کودکان و آزادی‌ های دینی ایجاد کرده است.

محمد رضا محسنی ثانی با یادآوری سفر خود به جمهوری آذربایجان در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ به همراه سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و گفت‌ و گوی حضوری با رئیس مجلس ملی این کشور، افزود: پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو ملت، مسئولیت مشترکی را در پاسداشت ارزش‌ های اسلامی بر عهده مسئولان دو کشور می‌ گذارد و از همین رو، پیگیری این دغدغه برای تقویت مناسبات دوستانه ضروری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استناد به اسناد بین‌ المللی از جمله ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش، یادآور شد: محروم‌ سازی کودکان و نوجوانان از حق تحصیل صرفاً به دلیل پوشش و باورهای مذهبی، مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر است و می‌ تواند نقض تعهدات بین‌ المللی مرتبط با منع تبعیض محسوب شود.

محسنی‌ ثانی با تأکید بر اینکه دین مبین اسلام همواره بر جایگاه علم و معرفت تأکید کرده است، تصریح کرد: چگونه می‌ توان از کشوری با هویت اسلامی سخن گفت، اما دختری مسلمان را به دلیل پایبندی به حجاب از فرصت دانش‌ اندوزی محروم کرد؟ محروم کردن کودکان از دانش، تضعیف آینده یک ملت و زمینه‌ ساز وابستگی علمی و فرهنگی است.

وی همچنین با اشاره به رنج کودکان فلسطینی در مواجهه با ویرانی مدارس و محرومیت از آموزش بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: شایسته نیست کشورهای اسلامی، به‌ ویژه همسایگان دارای پیوندهای عمیق تمدنی با ایران، با اتخاذ سیاست‌ های محروم‌ کننده، آینده علمی فرزندان خود را تضعیف نمایند.

در پایان این نامه، ضمن انتظار از مسئولان جمهوری آذربایجان جهت بررسی شفاف موضوع و تضمین ادامه تحصیل دختران محجبه، تأکید شده است: «دختران امروز، سازندگان فردای ملت‌ ها هستند؛ و هیچ کودکی نباید میان حفظ باور دینی و حق تحصیل، ناگزیر به انتخاب یکی شود.»