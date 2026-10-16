به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و برق با حضور طیف گسترده‌ای از فعالان صنایع ساختمانی، تجهیزات الکتریکی و متخصصان حوزه انرژی، در نمایشگاه کاسپین زنجان گشایش یافت.

در این نمایشگاه، انواع تجهیزات برقی، سامانه‌های انرژی خورشیدی، ژنراتورها، تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی، سیستم‌های تصفیه آب و مصالح ساختمانی از جمله کاشی، سنگ، موزاییک و عایق‌های ساختمانی به نمایش گذاشته شده است.

معرفی فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، سیستم‌های هوشمند ساختمان و تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر از محورهای این رویداد است.

این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است و فرصتی برای معرفی محصولات و تبادل تجربه میان فعالان صنعت ساختمان و برق فراهم می‌کند.