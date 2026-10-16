به مناسبت روز پرستار، مراسم تجلیل از پرستاران نمونه و ایثارگران حوزه سلامت در زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت روز پرستار، مراسم تجلیل از پرستاران نمونه و ایثارگران حوزه سلامت در زنجان برگزار شد.

در این مراسم، از پرستاران نمونه فعال در بخش‌های مختلف درمانی، از مراقبت‌های ویژه تا نگهداری از نوزادان، به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در مسیر سلامت بیماران قدردانی شد.

مسئولان حاضر نیز با تأکید بر جایگاه ارزشمند پرستاران، حمایت از این قشر به‌ویژه در شرایط بحرانی را ضروری دانستند.

همزمان با این مراسم، در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های استان نیز با حضور کادر درمان و بیماران، از خدمات پرستاران قدردانی شد.