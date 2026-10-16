به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ پرویز رضایی نسب در خصوص جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۹ شب گذشته، در محدوده کارخانه سیمان در کیلومتر ۱۵ این محور ، برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک قلاده سگ و خروج آن از جاده رخ داد که خوشبختانه این حادثه صرفاً خسارتی بود و هیچ‌یک از مسافران آسیب ندیدند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مسافران برای ادامه مسیر به اتوبوس دیگری منتقل شدند. همچنین یکی از مسافران که خانمی باردار بود، با هدف دور شدن از محل حادثه و حفظ آرامش وی، توسط خودروی پلیس‌راه به محدوده شهری منتقل شد.