کشت پنبه در خراسان شمالی با مشکل کم آبی مواجه است که رفع اساسی مشکل نیازمند مشارکت، همفکری و تدبیر همه متولیان و عوامل دخیل در کشت و آب این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، چند وقتی است موسم برداشت طلای سفید از مزارع شهرستان مانه از توابع خراسان شمالی فرارسیده و سطح زیر کشت پنبه در این منطقه پنج هزار و چهارصد هکتار است که پیش بینی می شود ده هزار و هشتصد تن پنبه برداشت شود .

روزگاری نه چندان دور شهرستان‌های مانه و سملقان قطب تولید این محصول در کشور بودند .

پنبه ازجمله محصولاتی است که کشت آن اوایل اردیبهشت ماه هر سال آغاز می‌شود و تنها بعد از مدت کوتاهی نیاز به آبیاری دارد. رفع اساسی مشکل آبی کشاورزان، نیازمند مشارکت، همفکری و تدبیر همه متولیان و عوامل دخیل در کشت و آب این منطقه است.