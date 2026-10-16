معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از تخریب و آتش‌زدن بخش‌هایی از خطوط انتقال آب در دشتیاری، و مختل شدن تأمین آب شرب در ۲۴ روستا این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ شهریار سرابندی گفت: تخریب و آتش‌زدن بخش‌هایی از خطوط انتقال آب در دشتیاری، تأمین آب شرب ۸۰۰۰ نفر در ۲۴ روستا را با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود: در پی این اقدامات، بخشی از خط انتقال آب عارف‌آباد–نوبندیان تخریب و قسمتی از خط آبرسانی روستا‌های دلگان‌ها و هلگداری سوزانده شده است.

وی با اشاره به آسیب واردشده به خطوط پلی‌اتیلن و انشعاب از خط انتقال اصلی فولادی، بیان کرد: تخریب این تأسیسات، جریان آب را در مناطق تحت پوشش مختل کرده و دسترسی خانوار‌های روستایی به آب شرب را تحت تأثیر قرار داده است.