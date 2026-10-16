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روز جهانی نابینایان فرصتی برای بازخوانی توانمندی افرادی است که با وجود محدودیت بینایی در عرصههای اجتماعی،فرهنگی و ورزشی حضوری موثر دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اسماعیل مریدیزاده متولد خرمآباد و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، یکی از فعالان جامعه نابینایان و کمبینایان استان لرستان است.
مریدیزاده نمونهای از حضور و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه است.
مسیری که نشان میدهد فراهم شدن فرصتهای برابر، میتواند توانمندیهای پنهان را به ظرفیتهایی مؤثر برای جامعه تبدیل کند.