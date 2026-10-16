به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اسماعیل مریدی‌زاده متولد خرم‌آباد و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، یکی از فعالان جامعه نابینایان و کم‌بینایان استان لرستان است.

مریدی‌زاده نمونه‌ای از حضور و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه است.

مسیری که نشان می‌دهد فراهم شدن فرصت‌های برابر، می‌تواند توانمندی‌های پنهان را به ظرفیت‌هایی مؤثر برای جامعه تبدیل کند.





