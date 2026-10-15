مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، حضرت زینب کبری (س) را الگویی ماندگار از صبر، بصیرت، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و بر ضرورت تبیین حقایق و مقابله با تحریف روایت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی، در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل کیش با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری (س) در تاریخ اسلام، گفت: شخصیت ایشان در مکتب وحی و با بهره‌گیری از معارف علوی، عصمت فاطمی و آموزه‌های حسینی پرورش یافت و در عرصه‌های عبادی، علمی و اجتماعی به الگویی ماندگار برای زنان و مردان تبدیل شد.

او با بیان اینکه حماسه عاشورا با حماسه زینبی پیوندی ناگسستنی دارد، افزود: اگر قیام امام حسین (ع) حقیقت را با خون خود آشکار کرد، حضرت زینب (س) با بیان روشنگرانه و افشای حقیقت، زمینه تشخیص حق از باطل را فراهم ساخت و اجازه نداد پیام عاشورا در گذر تاریخ تحریف شود.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به فعالیت‌های علمی و دینی حضرت زینب (س) افزود: ایشان در کنار جایگاه والای معنوی و عبادی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز به‌درستی انجام می‌داد و نشان داد که معنویت و عبادت نه‌تنها مانع حضور در عرصه اجتماع نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایفای مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌محمدی، تصریح کرد: در نگاه اسلام، زن و مرد هر یک در جایگاه خود از ظرفیت رشد و تعالی برخوردارند و حضرت زینب (س) نمونه‌ای برجسته از پیوند عقلانیت، عاطفه، دانش، معنویت و مسئولیت‌پذیری است.

او صبر آگاهانه، شجاعت در برابر ظلم و روشنگری را از ویژگی‌های برجسته حضرت زینب (س) برشمرد و گفت: صبر زینبی به معنای سکوت در برابر ستم نبود؛ ایشان با صراحت، منطق و حفظ کرامت و عفاف، در برابر دستگاه ظلم ایستاد و با خطبه‌های روشنگرانه خود، روایت حقیقت را در برابر روایت قدرت قرار داد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مواضع حضرت زینب (س) در برابر حاکمان زمانش، افزود: ایشان در کوفه و شام، با سخنانی بیدارگر، وجدان‌های غافل را مخاطب قرار داد و با ایستادگی در برابر یزید، نشان داد که قدرت ظاهری نمی‌تواند حقیقت را برای همیشه پنهان کند.

حجت الاسلام والمسلمین ملک‌محمدی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی، بر ضرورت آگاهی‌بخشی در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز نیز جامعه در برابر روایت‌سازی‌ها و تلاش برای تحریف واقعیت‌ها به روشنگری نیاز دارد و هر فرد باید در محیط خانواده، میان دوستان و در جامعه، در حد توان خود برای تبیین حقایق و مقابله با اطلاعات نادرست تلاش کند.

او با بیان اینکه نباید جایگاه مطالبه‌گری با پاسخ‌گویی مسئولان جابه‌جا شود، افزود: نقد دیدگاه‌ها و بررسی راهکار‌های پیش روی کشور باید با توجه به واقعیت‌ها، منافع ملی و تجربه‌های گذشته انجام شود و مسئولانی که در مقاطع مختلف تصمیم‌گیری کرده‌اند، باید درباره عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: شناخت درست جایگاه امامت و پیروی از رهبری، از درس‌های مهم مکتب زینبی است و جامعه برای عبور از چالش‌ها باید با حفظ هوشیاری، انسجام و شناخت دقیق شرایط، در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند.

او خاطرنشان کرد: درس‌های حضرت زینب (س)، از جمله ایثار، مقاومت، بصیرت و تبیین حقیقت، باید در زندگی فردی و اجتماعی به کار گرفته شود تا جامعه با تکیه بر ایمان، دانش، فرهنگ و مسئولیت‌پذیری، مسیر پیشرفت و تعالی را ادامه دهد.