مشاور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از صدور حدود ۱۹۰ مجوز تولید بدون کارخانه در این استان خبر داد و گفت: افزایش مدت اعتبار این مجوز‌ها به سه سال با هدف تسهیل فعالیت تولیدکنندگان پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، رضا صباغیان با اشاره به محدودیت‌های توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان تهران گفت: محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری که از سال ۱۳۴۶ در این استان اعمال شده، صدور مجوز برای بسیاری از طرح‌های صنعتی جدید را دشوار کرده است؛ هرچند برخی فعالیت‌ها، از جمله شماری از صنایع غذایی، دانش‌بنیان و پوشاک، از این محدودیت مستثنا هستند.

وی تولید بدون کارخانه را یکی از راهکار‌های فعالیت اقتصادی در این شرایط دانست و افزود: متقاضیان می‌توانند به‌جای احداث واحد صنعتی، با تولیدکنندگان دارای امکانات و مجوز‌های لازم قرارداد ببندند و محصولات خود را با استفاده از ظرفیت آنها تولید و روانه بازار کنند.

کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری با تولید قراردادی

صباغیان با اشاره به هزینه‌های راه‌اندازی واحد‌های صنعتی گفت: در الگوی متعارف تولید، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی مانند تأمین زمین، احداث ساختمان و تأسیسات، خرید و نصب ماشین‌آلات و سرمایه در گردش را تأمین کند؛ در حالی که تولید بدون کارخانه امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

به گفته وی، محدودیت‌های ارزی و دشواری واردات تجهیزات نیز می‌تواند راه‌اندازی واحد‌های صنعتی جدید را زمان‌بر و پرهزینه کند. در مقابل، تولید قراردادی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد منابع مالی خود را بیشتر به تأمین مواد اولیه، بازاریابی و توسعه کسب‌وکار اختصاص دهند.

حذف دو الزام از فرایند صدور مجوز

مشاور رئیس سازمان صمت استان تهران با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در فرایند صدور مجوز‌های تولید بدون کارخانه بیان کرد: الزام ارائه نشان تجاری در مرحله دریافت مجوز حذف شده و امکان صدور این مجوز برای اشخاص حقیقی نیز در کنار اشخاص حقوقی فراهم شده است.

صباغیان تأکید کرد: هرچند ارائه نشان تجاری برای دریافت مجوز الزامی نیست، توسعه برند همچنان در موفقیت تجاری تولیدکنندگان اهمیت دارد.

درخواست تمدید اعتبار مجوز‌ها به سه سال

مسئول امور صنایع شهرستان تهران مدت اعتبار یک‌ساله مجوز‌های تولید بدون کارخانه را یکی از مسائل پیش روی فعالان این حوزه دانست و گفت: اجرای قرارداد‌های بلندمدت و طی مراحل توسعه محصول و ورود به بازار ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.

صباغیان افزود: با توجه به این شرایط، پیشنهاد افزایش اعتبار این مجوز‌ها از یک سال به سه سال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است.

صنایع غذایی و دارویی در صدر دریافت مجوزها

مشاور رئیس سازمان صمت استان تهران با اشاره به ترکیب فعالیت دارندگان این مجوز‌ها گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۹۰ مجوز یا گواهی تولید بدون کارخانه در تهران صادر شده که بخش عمده آنها به صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی اختصاص دارد.

وی همچنین از مطرح شدن یا پیگیری صدور مجوز تولید بدون کارخانه در حوزه‌های جدید، از جمله خودرو و شیرخشک، خبر داد.

ضرورت تعیین جایگاه تولیدکنندگان بدون کارخانه

صباغیان با تأکید بر ضرورت شناسایی رسمی این گروه از فعالان اقتصادی گفت: تولیدکنندگان بدون کارخانه برای استفاده از امکاناتی مانند کارت بازرگانی تولیدی و سهمیه ارزی متناسب با فعالیت خود، به تعریف روشن جایگاهشان در نظام‌های اداری و تجاری کشور نیاز دارند.

وی در پایان، آزاد شدن منابع مالی از هزینه‌های ثابت را از مزیت‌های این شیوه تولید برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌جای صرف منابع برای خرید زمین، احداث ساختمان و تأمین ماشین‌آلات، بر تولید قراردادی، سرمایه در گردش، بازاریابی و توسعه برند تمرکز کنند.