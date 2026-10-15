به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،یادواره خانگی شهید والامقام سید محمد موسوی، از شهدای دهه کرامت با حضور خانواده شهید و جمعی از مردم ولایی و شهیدپرور در خرم‌آباد برگزار شد.

در این مراسم بر تبیین سیره شهدا،پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید شد.

در این یادواره، از خانواده صبور و ایثارگر شهید موسوی تجلیل شد.

شهید سید محمد موسوی بیستم مهرماه سال ۱۳۸۹ به همراه چند تن از همرزمانش در خرم‌آباد به شهادت رسید.





