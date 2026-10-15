به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه‌حسنی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مردم، بنزین سوپر از شنبه آینده در ۲ جایگاه منتخب شهر سنندج عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنزین سوپر از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تامین می‌شود، افزود: این سوخت با نرخ خرید از پالایشگاه در استان عرضه می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفت: متقاضیان می‌توانند بدون محدودیت در ۲ جایگاه ذکر شده، بنزین سوپر دریافت کنند.

حمه‌حسنی با اشاره به اینکه کردستان جزو سه استان عرضه‌کننده بنزین سوپر در کشور خواهد بود، ادامه داد: در صورت استقبال مردم، تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در سنندج افزایش خواهد یافت و در دیگر شهرستان‌ها هم عرضه خواهد شد.